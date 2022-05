Manuel Neuer ficará no Bayern até, pelo menos, seus 38 anos - Foto: Divulgação/Bayern de Munique

Publicado 23/05/2022 13:14

Rio - O Bayern de Munique renovou o contrato do goleiro Manuel Neuer até 2024. O anuncio feito nesta segunda-feira teve direito à publicação fotos do ídolo ao lado dos troféus conquistados pelo clube alemão e uma homenagem ao "melhor goleiro de todos os tempos" segundo o clube bávaro.

Com a renovação, Neuer sinalizou o seu desejo de encerrar a carreira pelo Bayern. O campeão do mundo de 2014 só defendeu duas equipes: seu clube atual e o Schalke 04. O seu contrato anteriormente tinha validado até o término da próxima temporada europeia.

"Estou muito satisfeito que a minha jornada continue no Bayern. Teremos novamente uma equipe muito boa com a qual podemos jogar por todos os títulos. Como goleiro, capitão e líder, quero ser o apoio e um fator chave em nossos grandes objetivos. Queremos estender nosso recorde de títulos e competir novamente pela Copa da Alemanha e Liga dos Campeões", afirmou Neuer ao site do clube.

Formado pelo Schalke 04, Neuer permaneceu no clube até 2011. Contratado pelo Bayern, o goleiro conquistou dos títulos da Liga dos Campeões (2013 e 2020), além de dez títulos da Bundesliga. Seu ponto alto no futebol foi o título da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.