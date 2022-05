Cristina Mendonça em festa do título do Milan - Reprodução

Publicado 23/05/2022 13:13

Rio - O Milan conquistou o Campeonato Italiano em uma vitória de 3 a 0 sobre o Sassuolo neste domingo (22), no estádio Mapei. A musa do Botafogo, Cristina Mendonça é fanática pelo clube da Itália, tanto que celebrou a conquista do time com topless. Nem mesmo a rua lotada, onde fica a Catedral de Milão, e a presença de policiais inibiu a gata.





Depois da partida, Cristina ainda foi comemorar em uma boate de Milão com os jogadores do time. Ela ainda posou para fotos com o craque Rafael Leão.