Nasser Al Khelaifi, do Catar, é presidente e dono do PSGDivulgação

Publicado 23/05/2022 14:33

Rio - Depois de um fim de semana animado no Paris Saint-Germain com a notícia da permanência de Kylian Mbappé até 2025, Nasser Al-Khelaifi, dono do clube francês, concedeu entrevista coletiva ao lado do atacante nesta segunda-feira.



Mbappé renova contrato com PSG Foto: Franck Fife/AFP

Enquanto Mbappé respondeu sobre as especulações envolvendo seu nome durante as últimas semanas e sobre seu futuro, Al-Khelaifi decidiu usar a coletiva para responder Javier Tebas, presidente de La Liga.

No último sábado, pouco após o anúncio da renovação de Mbappé com o PSG, Tebas utilizou as redes sociais para atacar o dono do clube francês e, principalmente, levantar a bandeira do Fair Play Financeiro.



- Isso pode ser respondido pelo presidente da Ligue 1 (sobre o Fair Play Financeiro). Ele (Tebas) tem medo, talvez, que a Ligue 1 se torne melhor que a La Liga. Acho que a La Liga não é mais como era há 3 ou 4 anos. Estamos focados no nosso clube, no nosso campeonato, e o nosso melhor jogador do mundo conosco por 3 anos. O resto, eu não escuto - disparou Al-Khelaifi.



Depois de todo anúncio da permanência de Mbappé, o PSG goleou o Metz por 5 a 0, pela última rodada do Campeonato Francês, com hat-trick de Mbappé.