Publicado 23/05/2022 14:43

Rio - Cria da base do Flamengo, o volante Vinicius Souza vive grande fase na Europa. O atleta, vendido ao Grupo City em 2020, está emprestado ao Mechelen, da Bélgica, e teve uma de suas melhores temporadas na carreira. Mesmo com seu clube não conseguindo a classificação para a Liga Europa, o jogador foi escolhido para a seleção do Campeonato Belga.

Vinicius Souza Divulgação

"Foi uma grande temporada do Mechelen. Brigamos por uma vaga na Liga Europa até o final dos play-offs, mas infelizmente não conseguimos alcançar esse objetivo. Estou muito satisfeito com o meu desempenho pessoal e de ter podido ajudar o time nas partidas. Agora é curtir as férias e descansar para voltar ainda melhor na próxima temporada", disse Vinicius, em entrevista ao Lance.

Pelo clube belga, o volante esteve em campo em 25 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência para seus companheiros. Além disso, o atleta foi eleito o "Man of The Match" (melhor jogador da partida) em nove oportunidades.

Vinicius Souza subiu para o elenco profissional do Flamengo em 2020, com Jorge Jesus. O português, inclusive, elogiava constantemente o volante, e chegou a compará-lo com Nemanja Matic, do Manchester United, que foi treinado pelo Mister quando estava no Benfica.

Vale lembrar ainda que o Flamengo possui 40% dos direitos de Vinicius Souza, caso o atleta seja vendido pelo Grupo City. Em 2020, quando deixou o Rubro-Negro, foi comprado por 2.5 milhões de Euros (aproximadamente R$ 15.5 milhões, na cotação da época).