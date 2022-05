Robert Lewandowski - AFP

Publicado 23/05/2022 15:55

Rio - Com o futuro ainda indefinido no Bayern de Munique, da Alemanha, Robert Lewandowski pode dar adeus antes do fim do contrato. Em entrevista ao jornal alemão "Bild", o empresário do centroavante polonês, Pini Zahavi, reforçou o desejo do jogador de deixar o clube na próxima janela de transferências, em julho.

"Para Robert, as coisas estão muito claras: ele quer deixar o Bayern no meio do ano. Com certeza eles podem mantê-lo por mais um ano. Para ser justo, ele tem contrato até 2023, mas não recomendaria. Para Lewandowski, o Bayern é história", reafirmou o empresário Pini Zahavi.

Anteriormente, Zahavi já tinha afirmado que Lewandowski queria deixar o Bayern, em entrevista à "Sky Sports", após o empate por 2 a 2 com o Wolfsburg. Por outro lado, Oliver Khan, diretor-geral do clube alemão, criticou a postura do empresário, no último domingo, no canal Sport1.

"Lewandowski tem um conselheiro que esteve todo o ano colocando coisas na sua cabeça", disse Oliver Khan.