Jogador brasileiro é suspenso na J-League após cuspir em adversárioFoto: Divulgação/Yokohama F. Marinos

Publicado 24/05/2022 16:45 | Atualizado 24/05/2022 16:47

Rio - Revelado pelo Internacional, Anderson Lopes foi suspenso pelo Comitê disciplinar da J-League, liga japonesa pela qual disputa no Yokohama F. Marinos. Na ocasião, o atacante de 28 anos foi vetado por seis jogos após cuspir no jogador do Avispa Fukuoka na partida do último sábado.

Além disso, Anderson foi multado em 600.000 ienes (R$ 23 mil) pela J-League. O atacante ainda ficará de fora de todos os jogos do Yokohama F. Marinos na Copa do Imperador durante o tempo da suspensão, por decisão do próprio clube do jogador.

"Gostaria de pedir sinceras desculpas a todos que vieram ao estádio, torcedores e torcedoras, e a todos os envolvidos no futebol por minhas ações", lamentou Anderson.



Na atual temporada, Anderson Lopes disputou sete partidas e marcou três gols pelo Yokohama F. Marinos. Além disso, é o jogador com mais participação em gols. Na tabela da J-League, o clube japonês ocupa a terceira colocação e soma 25 pontos.