Marcelo conquistou 24 títulos pelo Real Madrid desde que chegou, em 2007AFP

Publicado 24/05/2022 17:12

Maior campeão pelo Real Madrid, com 24 títulos, Marcelo vai em busca do 25º na final da Liga dos Campeões deste sábado, contra o Liverpool, em Paris. A partida pode ser a última dele pelo clube, mas não se depender do lateral, que reforçou o desejo de renovar o contrato válido até o fim de junho deste ano.

"Sempre pensei que poderia chegar muito alto com o Real Madrid. Nunca duvidei das minhas capacidades e disse a mim mesmo que iria ser grande dentro do clube. Quero seguir sendo. Sabe o que vai acontecer amanhã? Eu também não. Tenho uma ideia clara, já disse isso mil vezes", afirmou Marcelo nesta terça-feira, durante evento de entrevistas com os jogadores do Real Madrid antes da decisão.



A imprensa espanhola aponta a possibilidade de uma renovação por mais uma temporada, mas essa opção não é certa. Botafogo e Fluminense já demonstraram desejo de contratar o lateral, que se não continuar no Real Madrid pode ir para outro clube europeu.



Considerado o capitão do time, mesmo sem ser mais titular, Marcelo ainda exaltou o espírito do Real Madrid nesta Liga dos Campeões. O clube esteve perto de ser eliminado por PSG, Chelsea e Manchester City, mas recuperou-se e chegou à final.



"Muita gente não acreditava. O Real Madrid nunca se rende. É um time que luta até o fim, e não me surpreende que ganhou jogos assim. Houve partidas e noites mágicas. Nunca deixamos de nos apoiar", completou o lateral.