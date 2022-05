Alisson comenta sobre a final da Champions League - Foto: Miguel Medina/AFP

Publicado 24/05/2022 17:44

Rio - Quatro anos depois da derrota por 3 a 1 para o Real Madrid, na final da Champions League, Alisson preferiu minimizar o clima de revanche do Liverpool. Em entrevista ao portal "GE", o goleiro brasileiro comentou sobre as falhas de Loris Karius e também sobre a contusão precoce de Mohamed Salah, em 2018.

Contratado pelo Liverpool em julho do mesmo ano, após a derrota dolorida para o Real Madrid na Champions League, Alisson tratou a final do Mundial como "apenas" uma partida decisiva. No entanto, Mohamed Salah, colega de equipe, admitiu que está ansioso com o confronto e afirmou que os clubes têm "contas a acertar".

"Cada um age da maneira que prefere. Eu já sou um cara mais tranquilo. E, além disso, não estava naquela final. Jogar contra o Real Madrid já é algo especial demais, ainda mais em um jogo de final de Champions League", afirmou Alisson ao 'GE'.

"Nós estamos disputando tantos jogos decisivos que ainda não paramos pra falar somente dessa final, mas é claro que todos nós estamos bem focados e motivados. Como falei, cada um à sua maneira. E acredito que do outro lado o sentimento seja parecido", completou.

"Eu já me considero uma pessoa privilegiada e abençoada por Deus por tudo o que aconteceu e vem acontecendo na minha carreira. Já tive a oportunidade de disputar uma final de Champions League e foi algo inesquecível. Para a nossa alegria, saímos com o título e, agora, teremos mais uma chance de conquistar essa competição tão cobiçada e difícil", concluiu.