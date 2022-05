Taça do Campeonato Brasileiro: Competição pode ser organizada pelo clubes a partir de 2025 - divulgação/cbf

Publicado 24/05/2022 18:33

Guarani, Ituano e Novorizontino, que disputam a Série B, anunciaram nesta terça-feira que aderiram à Liga do Futebol Brasileiro (Libra). Agora, o grupo que iniciou com Flamengo e os cinco paulistas da Série A (Corinthians, Palmeiras, RB Bragantino, Santos e São Paulo) tem ao todo 13 integrantes. Botafogo, Cruzeiro, Ponte Preta e Vasco são os outros.

Nos últimos dias, a Federação Paulista de Futebol (FPF), que apoia a criação da Liga, vinha pressionando os três para se unirem. O Novorizontino chegou a assinar a carta conjunta com outros clubes que estavam no outro grupo, que tem Athletico-PR e Fluminense entre os principais articuladores. Já o Guarani era uma das lideranças entre os representantes da Série B, ao lado do Sport.



Em nota, Guarani, Ituano e Novorizontino reforçaram que "alguns detalhes precisam ser ajustados na busca por equilíbrio e equidade, a fim de que haja uma distribuição de recursos justa. Também compreendem que tais decisões devem ser tomadas dentro da própria Libra, fruto de um trabalho em conjunto entre todos os envolvidos".