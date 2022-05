Luisa Sonza - Lucas Ramos / Ag. News

24/05/2022

Rio - Uma das cantoras do momento no Brasil, Luísa Sonza é a nova Consulesa Cultural do Internacional. O clube convidou a artista para assumir o posto, que tem como função levar o nome do Colorado aos locais onde a gaúcha se apresenta. Luísa recebeu um kit do time e publicou nas redes sociais.



"Ah, não, Internacional! Meu time do coração mandou essa cartinha. Sou colorada roxa! Obrigada, gente. Óbvio que eu aceito (o convite)! Que honra! Me convidem para ir ao estádio num jogo, principalmente Gre-Nal!", comentou a cantora. Veja a carta enviada à cantora na íntegra:

"Oi, Lu! Hoje seu café da manhã vai ser no modo turbo. Não te enviamos flores, mas um convite VIP. A gente sabe que pra chegar onde tu chegou, nunca foi sorte – mas teve muuuito trabalho envolvido. Com todo teu talento e carisma, devagarinho, feito uma anaconda, sem medo de sonhar e realizar, tu lançou a braba e conquistou nossos corações!



Afinal, uma boa menina faz assim, né? A gente se orgulha MUITO de toda tua trajetória, e ficamos ainda mais felizes em saber que és COLORADA, assim como teu pai, César, e tua irmã, Sofia. Por isso, para demonstrar toda nossa admiração e carinho, te enviamos o manto alvirrubro para reforçar tua paixão pelo nosso Inter.



E sabe o convite que falamos no início dessa carta? Lu, tu aceita ser Consulesa Cultural do Sport Club Internacional?"