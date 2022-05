Técnico do PSG feminino é suspenso temporariamente - Foto: Franck Fife/AFP

Técnico do PSG feminino é suspenso temporariamenteFoto: Franck Fife/AFP

Publicado 24/05/2022 20:49

Rio - O PSG emitiu um comunicado oficial nesta terça-feira (24) para informar o afastamento do técnico Didier Ollé-Nicolle, da equipe feminina, após ter sido denunciado pelas jogadoras por "palavras e condutas inapropriadas".

Desde 1960, Didier Ollé-Nicolle, de 60 anos, comandou diversos times franceses, até assumir a equipe feminina do PSG em julho do ano passado. A equipe do Paris Saint Germain é a vice-líder da Liga Feminina da França e soma 53 pontos, atrás do Lyon, com 58. Recentemente, conquistou o título da Copa da França após a vitória por 8 a 0 sobre o Yzeure.



Nota Oficial do Paris Saint Germain:

"Esses fatos e declarações, se confirmados, seriam incompatíveis com os valores esportivos e humanos do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain leva a situação muito a sério e pretende esclarecer os fatos e comentários relatados. Neste contexto e de forma a preservar os interesses de todos os intervenientes, foi hoje dispensado o treinador da equipa feminina, de comum acordo com o Paris Saint-Germain. Esta medida é de natureza conservadora e temporária. Não prejudica de forma alguma os resultados da investigação interna que será realizada, ou as decisões que o Clube possa ter que tomar".