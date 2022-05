Premier League e governo britânico aprovam venda do Chelsea para consórcio liderado pelo empresário Todd Boehly - Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Publicado 25/05/2022 14:54

Rio - Após a aprovação da aquisição pela Premier League por £4,25 bilhões (R$ 25,8 bilhões), o governo britânico emitiu a licença na madrugada desta quarta-feira (25) para o consórcio liderado pelo empresário Todd Boehly comprar o Chelsea. A informação é do jornal inglês "The Telegraph".

Ainda de acordo com o jornal, Todd Boehly pretende investir mais de 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão) para o técnico Thomas Tuchel indicar novos reforços para o Chelsea. Além disso, o empresário norte-americano quer diminuir a distância de Manchester City e Liverpool.



De acordo com a imprensa inglesa, por outro lado, parte dos 200 milhões de euros devem fazer parte da venda de jogadores. Na ocasião, Timo Werner, Christian Pulisic e Hakim Ziyech podem deixar o Chelsea.

O treinador alemão já preparou uma lista de jogadores para o Chelsea monitorar no mercado. Entre eles, o zagueiro Jules Koundé, do Sevilla, é o principal alvo do clube inglês. Além do atleta, Josko Gvardiol, do RB Leipzig, pode ser incluído.