Ibrahimovic jogou pouco nesta temporada pelo Milan - AFP

Ibrahimovic jogou pouco nesta temporada pelo MilanAFP

Publicado 25/05/2022 13:14

Dias depois de descartar a aposentadoria, Zlatan Ibrahimovic pode ter que mudar os planos. O atacante de 40 anos passou por uma cirurgia no joelho esquerdo nesta quarta-feira e ficará parado entre sete e oito meses, segundo comunicado do Milan. Ou seja, só retornará aos gramados em 2023.



"A artroscopia estava há muito planejada para resolver definitivamente a instabilidade da articulação através da reconstrução do ligamento cruzado anterior, com reforço lateral e reparação do menisco. A operação ocorreu bem", diz o comunicado.



Ibrahimovic tem sofrido com lesões nos últimos anos e, nesta temporada, só conseguiu jogar 27 partidas pelo Milan. Após a recuperação, o sueco já terá 41 anos caso volte a jogar. Recentemente, ele declarou estar assustado com a proximidade da aposentadoria.