Neymar - AFP

NeymarAFP

Publicado 25/05/2022 12:05

Rio - Neymar está no Catar para participar de uma série de eventos de patrocinadores e, na noite da última terça-feira (24), foi entrevistado pelo canal "Oh My Goal", onde abordou as especulações sobre uma possível saída do Paris Saint-Germain. O brasileiro afirmou, por sua parte, que pretende ficar.

"Verdadeiro. De minha parte verdadeiríssimo (risos). Ainda não me chegou nada, mas da minha parte a verdade é que fico," declarou o jogador.

Por ter passado mais uma temporada abaixo das expectativas, Neymar não estaria mais nos planos do PSG a partir da próxima janela de transferências, de acordo com o jornal inglês "The Sun". O veículo publicou nesta quarta-feira que, mesmo que o atleta tenha vínculo com o clube francês até 2025, pretende repassar o jogador e o Newcastle estaria interessado em adquirir o brasileiro. A mesma informação foi publicada pelo jornal "L'Équipe", da França.