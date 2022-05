Ex-boxeador Oleg Prudky morreu em combate na Guerra da Ucrânia - Reprodução do Instagram

Ex-boxeador Oleg Prudky morreu em combate na Guerra da UcrâniaReprodução do Instagram

Publicado 25/05/2022 11:51

Bicampeão de boxe amador da Ucrânia, Oleg Prudky, de 30 anos, morreu durante um confronto do exército ucraniano contra combatentes russos durante tentativa de impedir a invasão na região Cherkasy. Além do ex-boxeador, outros três soldados também foram atingidos.

Sem nunca ter participado de competições profissionais, Oleg chegou a disputar uma competição semiprofissional (World Series of Boxing). Ele se juntou ao exército ucraniano após a invasão da Rússia, há três meses desde o início da guerra.



"Estamos tristes em anunciar que o mestre dos esportes da classe internacional de boxe, campeão da Ucrânia Oleg Prudky, morreu em batalhas com os ocupantes russos. Memória eterna para você, Oleg", escreveu em nota a Federação de Boxe da Ucrânia.

O ex-boxeador deixa a mulher, Mariana, e duas filhas pequenas.



"A guerra tira o melhor. Eu não acredito que você não existe mais, que não vou ouvir 'Bom dia querida!', 'Estou bem!', 'Como estão as meninas?'. E o mais importante é que você nunca mais vai me dizer: 'Eu te amo'. Você foi como um sol brilhante, um exemplo para suas filhas, que tanto te adoram e perguntam por você todas as vezes. 'Quando o papai vem?'. Como posso dizer a elas que nunca mais verão você? Eu te amo muito", escreveu Mariana no Instagram.