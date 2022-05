Bruno Spindel e Marcos Braz - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/05/2022 11:56

Rio - Revelado pelo Fluminense, o zagueiro Marlon, atualmente no Shakhtar Donetsk-UCR, revelou ter sido procurado pelo Flamengo, Atlético-MG e Internacional. Em entrevista ao “Fora do Jogo Podcast”, o defensor disse ter ficado balançado com a possibilidade de retornar ao Brasil, mas que sua preferência no momento é buscar outro clube na Europa por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia.



Marlon visita CT do Fluminense Foto: Divulgação/Fluminense FC

"Ideia é continuar lá (na Europa). Quando recebi a informação (das propostas do futebol brasileiro) me balançou um pouco. São times que têm sua grandeza e importância, que dão visibilidade. Mas é uma questão minha, pela minha relação com o Fluminense. Para voltar para o Brasil a prioridade é sempre o Fluminense, a não ser que o Flu não me queira. Aí eu vejo o meu lado, se tiver que jogar no Fla, no Atlético-MG, no Internacional, eu vou escolher o melhor para minha carreira", disse Marlon.

Marlon estreou pelos profissionais do Fluminense em 2014 e permaneceu no clube até 2016, quando se transferiu para o Barcelona. Ao todo, foram 69 jogos com a camisa tricolor.