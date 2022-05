Sadio Mané entra na mira do Bayern - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 25/05/2022 15:37

Rio - Especulado no Bayern de Munique, Sadio Mané não confirmou que irá renovar seu contrato com o Liverpool e revelou quando irá comentar sobre seu futuro. Em entrevista à "Sky Sports", o camisa 10 afirmou estar focado na Champions League.

- Eu vou responder (sobre permanecer ou ir embora) após a Champions League. Ficando ou saindo, responderei após Liga dos Campeões.

Mané, assim como Mo Salah e Roberto Firmino, tem contrato com os Reds até 2023, mas ainda não deu indicativos de que irá permanecer na equipe de Jurgen Klopp por mais tempo.

Os ingleses encontram dificuldade para renovar os vínculos de seus craques. No entanto, o clube de Anfield já começou a estruturação do elenco para suprir possíveis perdas nas próximas janelas. O clube contratou Diogo Jota em 2020 e na última janela de janeiro buscou a chegada de Luis Díaz. Mané não tem futuro garantido no Liverpool.