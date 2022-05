Sinalizador - Reprodução

Publicado 25/05/2022 18:32

Rio - A partida de futsal entre Angatuba e Tatuí, pela Copa Record, na última terça-feira, ficou marcada com uma cena chocante no ginásio Jorge Abdelnur, em Angatuba, no interior de São Paulo. Na ocasião, um atleta foi atingido, sofreu queimaduras leves e precisou de atendimento médico.

O incidente ocorreu durante a partida de pênaltis. Nesse caso, algo foi arremessado das arquibancadas depois que um atleta do Tatuí, que não teve a identidade revelada, ter perdido a cobrança. Em seguida, o jogador tentou se desviar do objetivo, enquanto um colega tentava afastar o dispositivo.

De acordo com a Secretaria de Comunicação de Tatuí, o atleta sofreu queimaduras leves. No entanto, a Secretaria de Esportes de Angatuba comunicou que o dispositivo não era um sinalizador. Na verdade, era uma vela estrelinha, que é bastante usada em festas de aniversários. Além disso, o órgão diz que a Guarda Civil e uma empresa contratada foram as responsáveis pela segurança da partida.

"Lamentamos profundamente alguns fatos ocorridos durante a partida, principalmente certas atitudes de alguns torcedores. Jamais compactuamos com tais ações. O jogo deve ser resolvido dentro de quadra e jamais ser levado fora dela", diz a nota do órgão no Instagram.