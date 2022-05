Paula Lima - Reprodução

Publicado 25/05/2022 17:46 | Atualizado 25/05/2022 17:49

Rio - A musa do Corinthians, Paula Lima, tem aproveitado sua solteirice. Ela conta que nesse período conheceu algumas pessoas, inclusive famosos. Mas ela não quer revelar nomes.

"Não vou expor ninguém. Já fiquei com cantores, jogadores, inclusive da Seleção, etc. Se eu estivesse namorando tudo bem, ia querer postar nas redes sociais. Mas apenas ficar não tem necessidade das outras pessoas saberem", disse a musa do Corinthians.Ela ainda critica quem expõe uma relação sem autorização da outra pessoa. "Acho péssimo. Vejo até pessoas famosas fazendo isso quando ficam com alguém que tem mais fama que elas. Se eu fico com alguém é porque me senti atraída, não por biscoito ou fama", expõe.