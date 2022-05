Atriz é conhecida na Argentina como Jazpincita - Reprodução

Publicado 25/05/2022 16:20

Rio - O atacante do Boca Juniors, Eduardo 'Toto' Salvio, continua com o seu nome em meio à muita polêmica, enquanto os argentinos lutam para seguir na Libertadores da América.



Após, algumas semanas atrás, se tornar o centro das atenções, depois de supostamente atropelar sua ex-mulher, Magalí Aravena - enquanto ele estava com sua nova namorada no carro - , agora o jogador se vê envolvido em um suposto caso com uma atriz pornô quando ainda era casado.

Jazpincita, como é conhecida a atriz na Argentina, afirmou ter mantido relações com o ex-jogador do Atlético de Madrid. "Eu estava com ele quando eles ainda eram casados. Foi antes de dezembro de 2020. Foram mais de dez encontros. Poderia dizer que éramos amantes", confessou no programa 'EloPodcast'.



A atriz ainda continuou: "Ele me enviou uma mensagem no Instagram e bem, nós nos vimos. Fomos para um hotel". Se a história for verdadeira, Salvio teria sido de fato infiel à mãe de seus dois filhos. É que somente no dia 17 de dezembro do ano passado é que a própria Magalí anunciou sua separação por meio das redes sociais.



Questionada pelo apresentador se o caso que teve com o jogador poderia ter sido a causa da separação, a atriz não titubeou. "Sim. Tenho certeza", apontou.