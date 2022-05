Bernardinho - Marcelo Cortes/CRF

25/05/2022

Mais dois brasileiros podem entrar no Hall da Fama do Vôlei. Bernardinho e Fernanda Venturini estão entre os indicados para a Turma 36 e concorrem a um lugar com a americana Kerri Walsh, o italiano Samuele Papi e os holandeses Pieter Joon e Peter Murphy. Uma crimônia no dia 22 de outubro, na sede em Holyoke, Massachusetts (EUA), apresentará os novos escolhidos.



O Brasil já possui outros 19 brasileiros no Hall da Fama do Vôlei: Shelda, Adriana Behar, Nalbert, Renan Dal Zotto, Giovane, Giba, Bebeto de Freitas, Mauricio Lima, Loiola, Zé Marco, Ana Moser, Carlos Nuzman, Sandra Pires, Fofão, Bernard, Emanuel, Ricardo Santos, Serginho e Jackie Silva.



Coincidentemente, Bernardinho e Fernanda Venturini foram casados por 25 anos e o relacionamento deles acabou em 2020. Considerado um dos maiores treinadores do esporte, ele conquistou as medalhas de bronze com a seleção feminina nas Olimpíadas de 1996 e 2000, e, pela masculina, as de ouro em 2004 e 2016, além das pratas em 2008 e 2012. Bernardinho também foi levantador na conquista da prata em 1984, em Los Angeles.



Já Venturini, considerada uma das principais levantadoras, disputou 342 partidas internacionais pela seleção brasileira de vôlei, tendo como principais conquistas o bronze na Olimpíada de 1996 e as medalhas de prata no Mundial de 1994, nas Copas do Mundo de 1995 e 2003, além do ouro no Grand Prix de 1994, 1996 e 2004.