Craque Neto, ex-jogador e apresentador - Foto: Reprodução/Band

Publicado 25/05/2022 16:25 | Atualizado 25/05/2022 16:26

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da Band, desabafou nesta quarta-feira (25) sobre o ataque ocorrido na escola primária Robb, na cidade de Uvalde, no Texas, na última terça. Na ocasião, o autor do massacre foi identificado como Salvador Ramos, de 18 anos, que matou 19 crianças e duas professoras. O ex-jogador disse que estava "desapontado com a humanidade".

"Hoje é um dia triste. Estou muito triste pelo que aconteceu nos EUA, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que ser forte. Nesse mundo, a nossa raça tinha que ser limada do mundo. 'Rapa' todo mundo e faz uma melhor, mais humanista, uma raça que tenha mais compaixão. Não que eu seja 100%, mas meu coração é muito grande", lamentou o apresentador Neto.

"Quando você vê vinte crianças morrerem por causa de um menino de 18 anos - não sei se foi bullying [o motivo], não me importa o que foi - e a gente não ter nenhum tipo de visão daquilo que o mundo está mostrando? [...] Ontem eu não consegui dormir, fiquei abraçado com meu filho, de medo. E eu não tenho. Mas ontem eu fiquei", completou.

Além disso, Neto criticou o aumento de venda de armas de fogo no Brasil e citou outras necessidades do país.

"Está todo mundo comprando revólver aqui no país. Sabe o que a gente fala? 'Nos EUA, é toda hora'. Já são 26 ataques em escolas. Mas se coloca no lugar da mãe, do pai, que não tem mais o filho para abraçar, para beijar, para levar para escola. E você fica achando que o mundo é só o que você enxerga. E não tem a mínima consideração", disse Neto.

"Aí, a gente pega os caras da Cracolândia, e chuta. E não pega um cobertor para ajudar. A gente não ajuda o vizinho, o irmão, a mãe. A gente não perdoa o pai. [...] A gente precisa se humanizar. Vinte crianças morreram por causa de arma e a gente acha que tem que andar armado? Não! A gente precisa de água potável. Com cada arma, faz uma escola, com cada metralhadora, uma faculdade. Mas não precisa, né?", concluiu.