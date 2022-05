Neymar projeta desempenho da Seleção na Copa do Mundo - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Neymar projeta desempenho da Seleção na Copa do MundoFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 25/05/2022 17:00

Rio - De férias após o fim da temporada com o Paris Saint-Germain, o atacante Neymar garantiu que já está pensando na Copa do Mundo. Em evento realizado em Doha, capital do Qatar, país que receberá o Mundial, o camisa 10 projetou o torneio e afirmou que está "empolgado" para buscar o título.



- Estou muito empolgado, muito feliz e me preparando cada vez mais para jogar a Copa. Não só eu, como minha equipe inteira para chegar na Copa do Mundo bem, feliz e empolgado para conseguir nosso objetivo, o nosso sonho - garantiu Neymar.

Neymar foi até o Oriente Médio para acompanhar o Red Bull Neymar Jr's Five, competição de futebol amadora. O Brasil levou o título do torneio nas categorias mista, com o Consagrados F.C, e na feminina, com Fortal Bulls.



- É um orgulho este campeonato ter se tornado algo tão grande. Para mim, é uma felicidade estar recebendo esse carinho. É o primeiro ano dele fora (do Instituto Projeto Neymar Jr) e, vendo essa estrutura, esses jogadores e até onde alcançou, para mim é maravilhoso - disse.



Neymar agora se apresenta à Seleção Brasileira para os amistosos da Data-Fifa de junho. A programação prevê que os atletas cheguem a Seul nesta quinta-feira para iniciar a preparação para o duelo com a Coreia do Sul, no dia 2. No dia 6, o Brasil enfrenta o Japão, em Tóquio.