Jogadores da Roma celebram o título da Conference League - OZAN KOSE / AFP

Publicado 25/05/2022 18:25

O aniversário de 95 anos é daqui a duas semanas, mas o presente chegou nesta quarta-feira. Com um gol de Zaniolo, ainda no primeiro tempo, a Roma venceu o Feynoord, da Holanda, por 1 a 0 na Albânia e tornou-se a primeira campeã da Conference League, novo torneio organizado pela Uefa. A equipe do técnico português e do zagueiro ex-Fluminense Ibañez, que foi titular, conquistou o primeiro título europeu.

De quebra, um clube da Itália volta a ser campeão de uma competição continental, o que não acontecia desde 2010 com a Inter de Milão, que ganhou a Liga dos Campeões. O treinador? José Mourinho, que agora tem títulos das três competições europeias mais importantes na atualidade.



O treinador ainda tem duas Ligas dos Campeões (a outra foi pelo porto, em 2003-04) e duas Ligas Europa (2002-03 pelo clube português e 2016-17 pelo Manchester United).



O jogo

No primeiro tempo, a Roma só teve uma chance clara e aproveitou pra abrir o placar: Zaniolo dominou no peito e chutou para fazer o único gol do jogo, aos 32. Na segunda etapa, o Feynoord pressionou em busca do empate, mas encontrou o famoso "ônibus" de Mourinho na defesa. Ainda assim, o goleiro Rui Patrício fez duas grandes defesas e contou com uma bola na trave para garantir o título.