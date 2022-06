Messi comemora conquista da Argentina na Finalíssima - Foto: Glyn KIRK/AFP

Publicado 01/06/2022 20:20

Rio - Após o título da Argentina na Finalíssima contra a Itália, Lionel Messi falou sobre a experiência em Wembley durante a partida desta quarta-feira e afirmou que a Albiceleste está pronta para enfrentar qualquer equipe. Os hermanos derrotaram os italianos por 3 a 0, na competição criada pela Conmebol e a UEFA para reunir os campeões da Copa América e da Eurocopa.



- Estamos aqui para jogar contra qualquer um. Hoje foi um bom teste porque a Itália é um grande time. Sabíamos que seria um bom jogo e um bom cenário para ser campeão. Foi uma bela final, cheia de argentinos. O que vivemos aqui foi lindo.

Com o título, Messi se sagrou campeão pela Argentina pela segunda vez na carreira. Em 2021, ele levantou o troféu da Copa América, disputada no Brasil. Até então, os únicos títulos do camisa 10 pela seleção foi na base e o ouro nas Olimpíadas de 2008.



Em Wembley, Messi teve grande atuação, deu o passe para o primeiro gol, marcado por Lautaro Martínez, e foi eleito o melhor em campo.