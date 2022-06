Vinícius Júnior decidiu título da Liga dos Campeões - AFP

Publicado 05/06/2022 15:09

Rio - A dupla Vinicius Júnior e Karim Benzema encantou o planeta com as importantes atuações nas partidas do Real Madrid. No entanto, os jogadores já pensam em se enfrentar. Em uma entrevista coletiva, o atacante brasileiro revelou que já conversou com seu companheiro de time sobre uma possível final da Copa do Mundo entre Brasil e França.

"O Benzema torce pra pegar a gente na final, mas acho que não vai dar pra ele. A gente comenta às vezes (sobre a Copa), torce para não se pegar antes, para se enfrentar na final. E aí que vença o melhor", comentou o cria da base do Flamengo.

Pelo fato do Brasil estar no grupo G da Copa, e a França estar no grupo D, a chance deste confronto acontecer apenas na final é grande. A única hipótese disto não acontecer é caso alguma destas seleções se classifiquem na segunda colocação de seu grupo.

A Seleção Brasileira segue sua última preparação para a disputa do Mundial. Nesta segunda-feira (06), o Japão será o adversário da equipe comandada por Tite. O confronto ocorrerá às 07h20 (horário de Brasília), no Estádio Nacional, em Tóquio.