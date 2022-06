Paulo André vai ao Maracanã assistir jogo do Flamengo - Reprodução

Publicado 05/06/2022 15:51

Rio - O velocista Paulo André Camilo, vice-campeão do "BBB 22", foi ao Estádio do Maracanã, neste domingo (05), para assistir ao confronto entre Flamengo e Fortaleza. Ele acompanhará o duelo de dentro da cabine da TV Globo, prêmio que ganhou durante sua participação no programa.

Paulo André chegou a cantar músicas da torcida do Flamengo, e se empolgou com o hino do clube. Vale lembrar que, antes de participar do reality show da TV Globo, o atleta era constantemente era visto no Maracanã torcendo para o Clube da Gávea.

P.A. foi bastante tietado por profissionais na tribuna de imprensa e por torcedores localizados no Setor Oeste Superior do estádio.

Em rápido contato com a reportagem do Jornal O Dia, Paulo André disse que estava "muito feliz em estar no Maracanã".

O velocista, inclusive, esteve ao lado de Gabigol e do também ex-BBB Pedro Scooby no último sábado (04), em um festival de rap no Rio de Janeiro.