Publicado 05/06/2022 13:38

Rio - Dono do Cruzeiro e do Real Valladolid, Ronaldo iniciou neste domingo um trajeto de 500km de bicicleta como pagamento de uma promessa feita no ano passado em caso de acesso do clube espanhol para a primeira divisão, fato que se consumou no mês passado. O trajeto será dividido em seis etapas e o ex-jogador receberá ajuda externa.



O empresário vai ser acompanhando de um grupo de ciclistas, que inclui sua esposa, um carro que vai organizar o percurso e vai usar uma bicicleta elétrica. Em entrevista ao jornal espanhol "Sport", Ronaldo confessou que não se preparou fisicamente para o trajeto.



"O Caminho vai ser muito bonito. Fisicamente sei que vou sofrer, mas vai ser uma experiência inesquecível. Estou levando um carro se acontecer algo, uma logística importante. Há gente que faz sem nada, com uma mochila. Vou levar um pouco de comodidade, porque vamos gravar um pouco de tudo para trazer ao canal", disse.

¡Las promesas se cumplen!@Ronaldo inicia el Camino de Santiago pic.twitter.com/JF4oekNgFV — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) June 5, 2022

O Real Valladolid postou um vídeo sobre o inicio de trajeto com a legenda "as promessas se cumprem". Nele, Ronaldo aparece deixando o gramado do estádio do clube.



Ronaldo fará o caminho entre Valladolid e Sahagún (101 km). Em seguida segue até a cidade León (mais 82 km). Depois, o fenômeno segue para Ponferrada (107km), Monforte de Lemos (108km), Lalín (66 km). Por fim, Ronaldo vai pedalar mais 58 km até a cidade de Santiago de Compostela, onde a jornada chega ao fim.