Tchouaméni atuando pela Seleção FrancesaReprodução/Instagram

Publicado 07/06/2022 14:36

Rio - O volante francês Aurélien Djani Tchouaméni, destaque do Monaco e jogador da seleção francesa, acertou sua transferência para o Real Madrid. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o atleta de 22 anos também foi disputado por outros dois gigantes da Europa: o Liverpool, da Inglaterra, e o Paris Saint-Germain, da França.

Segundo o jornalista especializado em transferências do mercado europeu, Aurélien terá contrato de cinco anos com o Real Madrid e custou 80 milhões de euros (cerca de R$ 415 milhões) aos cofres do time merengue. Ainda conforme as informações dadas pelo italiano, o jovem teria recebido melhor proposta financeira do PSG e teria conversado com Klopp, técnico da equipe francesa, mas pesou sua vontade de defender o clube espanhol.

Revelado pelo Bordeaux, o jovem chegou ao Monaco na temporada de 2019/20, atuou em 95 jogos, marcou oito gols e deu seis assistências. Destacado por unir habilidade à força física, o jovem também contribuiu para a seleção francesa e possui dez partidas pela atual campeã mundial.