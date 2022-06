Logo da ESPN - Reprodução

Logo da ESPNReprodução

Publicado 07/06/2022 12:51

Gustavo Hofman Reprodução Rio - A ESPN decidiu promover o comentarista Gustavo Hofman. A partir de agosto, o jornalista irá reforçar o time de correspondentes internacionais da emissora e e se mudará para Madrid, capital da Espanha.

A ideia é que Hofman atue como repórter em eventos no Velho Continente, mas que também comente partidas do Campeonato Espanhol e da Premier League de forma remota. Ele deve seguir com toda família para Espanha já no próximo mês.

Gustavo Hofman será o quarto correspondente internacional da ESPN. Além dele, que ficará situado em Madrid, o canal conta ainda com João Castelo-Branco e Natalie Gedra, na Inglaterra, e André Linares, em Barcelona.