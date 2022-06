Narrador da TV Globo - Galvão Bueno - Foto: Reprodução/TV Globo

Com três gols nos últimos dois amistosos da Seleção Brasileira, Neymar foi o grande destaque da equipe de Tite nas partidas frente Coréia do Sul e Japão. Apesar das vitórias e o bom momento, as atuações do camisa 10 voltaram a ser alvo de críticas de Galvão Bueno.

Os comentários do narrador viralizaram nas redes sociais após a partida, alguns deles chegaram até Neymar, que respondeu:

Galvão: "Precisa tentar resolver, ele é a nossa esperança na Copa, tem que se dedicar"



"O Galvão amava o Neymar, hoje está cornetando por tudo…", publicou uma página.

Neymar respondeu: "Se decide, pô", com um emoji de risada seguindo do comentário.

Em outra publicação que dizia: "O Galvão Bueno, simplesmente passou o jogo todo criticando o Neymar", o craque foi direto e polemizou na resposta. "Criticou e se f... ".

Em 2021, uma polêmica se criou após Galvão ter supostamente chamado Neymar de "idiota" ao final de um jogo da Seleção Brasileira.