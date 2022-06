Copa do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/06/2022 15:18 | Atualizado 07/06/2022 16:02

Rio - Os três clubes do Rio de Janeiro vão enfrentar equipes mineiras nas oitavas de finais da Copa do Brasil O Flamengo terá parada dura e terá o Atlético-MG, atual campeão da competição, como adversário no torneio. O Fluminense vai encarar o Cruzeiro, líder da Série B, na luta por uma vaga na próxima fase. Já o Botafogo vai medir forças com o América-MG. O Rubro-Negro e o Glorioso irão decidir o segundo jogo no Rio, enquanto o Tricolor vai fazer o jogo decisivo do confronto em Belo Horizonte.

O sorteio da competição também indicou quatro clássicos estaduais. O São Paulo encara o Palmeiras, em reedição da final do Paulistão, o Santos pega o Corinthians, o Fortaleza vai medir forças com o Ceará e o Atlético-GO vai ter o Goiás pela frente na próxima rodada.

Os jogos de ida estão previstos para os dias 22 e 23 de junho, e os de volta deverão acontecer nos dias 13 e 14 de julho. Após a definição dos classificados, um novo sorteio será realizado com as oito equipes que conseguirem se classificar para as quartas de final da competição. As equipes que se classificarem vão embolsar mais R$ 3,9 milhões.

O Flamengo é o maior vencedor entre os clubes do Rio de Janeiro. O Rubro-Negro foi campeão em 1990, 2006 e em 2013. Vai tentar a sua terceira conquista. O Fluminense tentará o seu segundo título, após 15 anos, já que levantou a taça em 2007. O Botafogo vai buscar a conquista inédita que bateu na trave em 1999, quando perdeu a decisão para o Juventude.

Confira os confrontos:

Corinthians x Santos (Santos decide em casa)

São Paulo x Palmeiras (Palmeiras decide em casa)

Athletico-PR x Bahia (Athletico decide em casa)

Goiás x Atlético-GO (Goiás decide em casa)

Fortaleza x Ceará (Ceará decide em casa)

Fluminense x Cruzeiro (Cruzeiro decide em casa)

Botafogo x América-MG (Botafogo decide em casa)

Flamengo x Atlético-MG (Flamengo decide em casa)