Thomas Muller disputa a bola com Declan Rice no empate entre Alemanha e InglaterraCHRISTOF STACHE / AFP

Publicado 07/06/2022 18:21

Alemanha e Inglaterra seguem sem vencer após duas rodadas da atual edição da Liga das Nações. As duas seleções empataram em 1 a 1 e ocupam os dois últimos lugares do Grupo 3. Os alemães têm 2 pontos e os ingleses, 1, com a Itália liderando com 4 e a Hungria em segundo lugar, com 3.



Em uma boa partida, o volante Hofmann abriu o placar aos cinco minutos do segundo tempo para a Alemanha, após passe de Kimmich. Mas Harry Kane empatou de pênalti aos 42. O atacante inglês chegou a 50 gols pela seleção e ficou a apenas três de igualar Rooney como maior goleador.

Já os alemães estão invictos há 11 partidas, mas não venceram as últimas três. Eles também chamaram a atenção por terem utilizado o design da camisa da seleção feminina, com apenas duas estrelas no escudo (os homens têm quatro, em referência ao tetra mundial). A ação foi organizada pela patrocinadora de material esportivo, para divulgar a Eurocopa feminina, que começa em 6 de julho.



Na outra partida, a Itália, que deu início à reformulação após ficar fora da Copa do Mundo, venceu por 2 a 1 a Hungria. Barella marcou o primeiro aos 30 e Pellegrini ampliou aos 45. Na segunda etapa, os húngaros diminuíram graças a um gol contra de Mancini, aos 16.