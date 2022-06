Lukaku pode deixar o Chelsea - AFP

Publicado 07/06/2022 20:55

Rio - O atacante Romelu Lukaku pode estar de saída do Chelsea, da Inglaterra. Contratado pelos Blues no início da temporada 2021/22, o jogador belga, de 29 anos, pode voltar para Inter de Milão, da Itália, após temporada ruim no clube inglês. A informação é da emissora italiana "Sky Sports Italia".

Ainda de acordo com a emissora, Chelsea e Inter de Milão abrirão conversas nos próximos dias para providenciar um acordo. No entanto, o clube inglês não deve facilitar pelo acerto após ter desembolsado 115 milhões de euros (cerca de R$ 704 milhões na época) por Lukaku. Por outro lado, a diretoria italiana pretende negociar por um empréstimo.

No fim de 2021, Lukaku causou má impressão após dizer que "teria se arrependido" de ter ido ao Chelsea após deixar a Inter de Milão. Além disso, a declaração afastou o atacante do elenco, e motivou um pedido de desculpas para o treinador alemão Thomas Tuchel, que logo foi reintegrado.

Na temporada 2021/22, Lukaku disputou 44 partidas, sendo 29 como titular e 15 saindo do banco de reservas. Ao todo, foram 15 gols marcados e duas assistências, incluindo na final do Mundial de Clubes, contra o Palmeiras.