Gabriel Jesus, atacante do Manchester City - Paul ELLIS / AFP

Gabriel Jesus, atacante do Manchester CityPaul ELLIS / AFP

Publicado 08/06/2022 09:30 | Atualizado 08/06/2022 09:30

Rio - Em alta na Inglaterra após bom fim de temporada pelo Manchester City, o atacante Gabriel Jesus estaria na mira de outro grande clube europeu. Segundo o jornal espanhol "Sport", o Chelsea tem interesse na contratação do atacante, que foi convocado para os últimos dois jogos da seleção brasileira.

De acordo com a publicação, os Blues desejam ir ao mercado e tem o brasileiro como uma das prioridades. Recentemente, Todd Boehly assumiu o controle do futebol do clube londrino e deseja mostrar serviço. O Chelsea deverá fazer em breve uma proposta pelo ex-jogador do Palmeiras.

No entanto, a missão não será simples para o clube inglês. O Real Madrid seria um dos interessados em contratar o atacante. De acordo com informações do site do jornal "Marca", Gabriel Jesus teria sido um dos pedidos do técnico Carlo Ancelotti para reforçar o campeão europeu na próxima temporada.

Segundo o portal, o City estaria disposto a negociar o brasileiro por um valor entre 45 e 50 milhões de euros (R$ 230 e 256 milhões). O Real Madrid espera negociar Mariano Díaz e Jovic e abrir espaço no ataque. A versatilidade do atacante seria um dos fatores que atrai o Real. Gabriel Jesus é visto como um possível substituto para Benzema e como opção para a ponta direita.