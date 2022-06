Luto - Reprodução

Luto Reprodução

Publicado 08/06/2022 14:30 | Atualizado 08/06/2022 14:31

Rio - O boxeador sul-africano Simiso Buthelezi, que ficou desnorteado em uma luta de boxe e começou a dar golpes no ar, morreu na noite desta terça-feira, dois dias após a luta. Segundo o jornal "Boxing South Africa", o atleta foi colocado sob coma induzido, mas não resistiu a um sangramento no cérebro.



Boxeador falece dois dias após ficar desnorteado no ringue Foto: Reprodução/Twitter

O vídeo chocou a internet pela forma com que o boxeador ficou desorientado na parte final da luta, enquanto sua vitória por pontos parecia certa. Buthelezi disputava o título dos leves da WBF All Africa. Ele tinha 24 anos e tinha acabado de se formar em botânica e zoologia na universidade.



- É com grande tristeza para a família Buthelezi anunciar a morte de Simiso Buthelezi, que faleceu na noite passada em 7 de junho no hospital em Durban. No final de sua luta, Buthelezi desmaiou e foi levado ao hospital e descobriu-se que ele sofreu uma lesão cerebral que resultou em hemorragia interna. No hospital, Buthelezi recebeu o melhor atendimento possível, mas sucumbiu à lesão - disse o jornal Boxing South Africa, que divulgou a nota oficial da morte do atleta.



O treinador do atleta, Bheki Mngomezulu, concedeu entrevista para a mídia local e disse que Buthelezi estava em perfeita saúde antes da luta.



- Não houve nada de inconveniente na luta e no treinamento. Ele estava liderando a luta por pontos antes do incidente infeliz ocorrer. Eu realmente não posso explicar o que aconteceu, para ser honesto. Foi desconcertante, mas em seu treinamento e na preparação para a luta, não havia nada de ruim em relação à sua condição. Ele estava bem antes da luta - disse o treinador.



Buthelezi estava no minuto final de uma luta de 10 rounds contra Siphesihle Mntungwa quando partiu para o ataque, e seu oponente tropeçou para trás entre as cordas. Nesse momento, Buthelezi ficou desorientado e começou a dar golpes em um "fantasma", no vento, em direção ao canto do ringue.