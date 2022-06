Suárez, atacante da seleção uruguaia - AFP

Publicado 08/06/2022 14:25 | Atualizado 08/06/2022 14:26

Nesta semana, o atacante Luis Suárez entrou na mira do River Plate e agitou os bastidores do Monumental de Núñez sobre uma possível chegada. Apesar do seu interesse em continuar no futebol europeu, as coisas parecem mudar a favor do time argentino.

De acordo com o jornalista Daniel Muñoz, da ESPN, que acompanha de perto o ambiente do futebol uruguaio, Suárez analisa seriamente a possibilidade de aceitar a proposta do River Plate.

Vale citar, que o principal motivo de escolher a Europa é a competitividade, mas trabalhar com Marcelo Gallardo também anima o centroavante.