Publicado 08/06/2022

Rio - Com dificuldades financeiras, o Barcelona ficou distante da contratação de Raphinha, de 25 anos, do Leeds, da Inglaterra. Além disso, o clube catalão sofre concorrência com o Liverpool, que apareceu como um provável destino para o atacante. A informação é do jornal espanhol "Mundo Desportivo".

Raphinha tem o desejo de atuar pelo Barcelona, mas prioriza vaga no elenco de Tite para disputar a Copa do Mundo, no Catar. A demora para definir o destino no clube catalão pode ter desmotivado o atacante. Nesse caso, o Liverpool apareceu como outra opção para a sequência de sua carreira.

Na Inglaterra, Raphinha é apontado como bom substituto de Sadio Mané, que está de saída do clube inglês. O treinador Jürgen Klopp acredita que o atleta brasileiro é uma boa opção e deve incluir troca de jogadores com o Leeds, onde atacante disputou 36 partidas, marcou 11 gols e fez três assistências.