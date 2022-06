Ex-técnico do Botafogo entra na mira de clube da Série A - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Ex-técnico do Botafogo entra na mira de clube da Série AFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/06/2022 15:22

Rio - A saída de Dorival Junior abriu um espaço no banco de reservas do Ceará e a diretoria busca um substituto no mercado. Segundo a publicação do 'O POVO', o treinador mais cotado nos bastidores é Enderson Moreira, que está sem clube.



Devido ao seu conhecimento das instalações do clube, o comandante é bem visto pelos dirigentes para gerir o time na sequência de 2022.



Caso tope assumir o Ceará, Enderson Moreira terá pela frente o Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.