Publicado 12/06/2022 13:10

Rio - Agora é oficial. Neste domingo, por meio das redes sociais, o Real Madrid anunciou o fim da passagem de Marcelo pelo clube espanhol. Jogador mais vitorioso da história da equipe, o brasileiro, de 34 anos, encerrou o seu vínculo com os Merengues, após 15 anos. Na próxima segunda, o lateral irá receber uma homenagem e terá uma cerimônia de despedida.

Revelado pelo Fluminense, Marcelo chegou ao Real Madrid no fim de 2006, após apenas uma temporada pelo Tricolor. Sua trajetória pelo clube espanhol foi extremamente vencedora. Ao todo, o brasileiro levantou 25 taças, sendo cinco Ligas dos Campeões.

O futuro do jogador ainda não está decidido, mas Marcelo deseja seguir no futebol europeu. Ele já recebeu sondagens do Fluminense, Botafogo e de clubes dos Estados Unidos. O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, também teria desejo de contratar o ex-lateral da seleção brasileira.