Ronaldo FenômenoGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 12/06/2022 18:24

Rio - Acionista majoritário do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno não gostou da atitude do Vasco de disponibilizar apenas 5% dos ingressos para os torcedores da Raposa para o duelo deste domingo, no Maracanã. Durante live no eu canal no "Twitch", o pentacampeão prometeu um "troco" no jogo de volta no Mineirão.

"Foram quatro mil ingressos para a torcida do Cruzeiro. E foram vendidos muito rapidamente. O Vasco ofereceu menos ingressos que normalmente se oferece, e a gente vai usar essa recíproca para o jogo de volta", afirmou.

As duas equipes estão lutando pelas primeiras colocações na Série A e sonham com o retorno para a elite do futebol brasileiro. Dentro de campo, o Vasco levou a melhor e venceu por 1 a 0.

"O Vasco terá o mesmo tratamento, com 5% dos ingressos. É uma prática usada no mundo, o Vasco decidiu oferecer somente quatro mil ingressos e faremos o mesmo no Mineirão, no jogo da volta", explicou.