Seleção brasileira de vôlei masculino em ação diante da China pela Liga das NaçõesFoto: Divulgação/CBV

Neste domingo, a seleção brasileira de vôlei masculino encerrou a primeira etapa da Liga das Nações com derrota para a China, pela quarta rodada da competição. A disputa, que aconteceu no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, terminou em 3 sets a 0 (25/23, 31/29, 25/23) para a equipe chinesa.

O primeiro set iniciou de forma equilibrada, mas logo os chineses alavancaram na pontuação e chegaram a abrir uma diferença de seis pontos, quando o jogo estava em 20 a 14. Após, os brasileiros conseguiram uma sequência de pontos, porém, a equipe adversária voltou a ficar à frente e fechou o set com 25 a 23.

O set seguinte foi acirrado do início ao fim e as equipes protagonizaram uma parcial ponto a ponto. O Brasil, no entanto, desperdiçou três chances de set point (ponto de fechamento do set) e viu a China encerrar em 31 a 29. Para finalizar, o terceiro set, também foi acirrado, mas os chineses aproveitaram, novamente, erros brasileiros e, fecharam o jogo com mais um set vencido por 25 a 23.

Ao decorrer da primeira fase do torneio, o Brasil teve duas vitórias, sobre Áustria e Eslovênia, e duas derrotas, contra os Estados Unidos e, neste domingo, diante da China. Foi a primeira vitória da equipe chinesa no campeonato.

Como próximo passo, a seleção brasileira viajará para a Bulgária, onde disputará a segunda etapa da Liga das Nações, na cidade de Sofia. O primeiro confronto será diante da Polônia, no dia 22 de junho, na reedição da última final da competição.