TITE - AFP

TITEAFP

Publicado 12/06/2022 16:17

O técnico da Espanha, Luis Enrique, apontou os rivais Brasil e Argentina como principais favoritos ao título da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no fim do ano, no Catar.

Os argentinos foram campeões da Copa América em 2021 após vitória por 1 a 0 na final sobre o time comandado por Tite, no Maracanã, interrompendo o jejum de 28 anos. Na última semana, conquistou a Finalíssima sobre a Itália (campeã da Eurocopa 2021) com um triunfo de 3 a 0 em Wembley.

Já o Brasil se tornou dono da melhor campanha da história das eliminatórias da América do Sul para o Mundial, quando terminou invicto, seis pontos acima da Argentina.



"Se você me perguntar se eu vejo um time acima do resto, acho que a Argentina. Também o Brasil, se eu não falar, os jornalistas pulariam em mim. Eles estão muito acima do resto", disse Luis Enrique, em entrevista coletiva.