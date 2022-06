UFC terá exibições de brasileiros neste sábado (4) - Divulgação/UFC

UFC terá exibições de brasileiros neste sábado (4)Divulgação/UFC

Publicado 12/06/2022 13:13

A noite de lutas no UFC 275, realizada neste sábado (11), em Kallang, Singapura, não foi boa para os brasileiros na disputa cinturões. Na luta principal, Glover Teixeira, campeão do meio-pesado, flertou com a vitória, mas acabou sendo finalizado pelo tcheco Jiri Prochazka, que agora está no topo da categoria até 93kg.

Glover foi superior durante todo o combate a vitória parecia encaminhada, tendo em vista que o brasileiro levava boa vantagem física e mostrava superioridade na luta em pé. Em uma brecha no fim Prochazka finalizou por estrangulamento.



Desafiante ao cinturão peso-mosca feminino, a brasileira Taila Santos foi bem ao longo da luta e quase finalizou Valentina Shevchenko. No entanto, a catarinense viu a experiência da lutadora do Quirguistão sobrar na reta final, o que pesou na decisão por pontos.