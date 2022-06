Zidane acredita que o brasileiro seria má influência para o Real - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 12/06/2022 13:55

Rio - Apesar do otimismo da imprensa francesa, o acerto de Zidane com o PSG pode ter algumas dificuldades para acontecer. De acordo com informações do jornalista Romain Molina, o craque da Copa de 1998 teria complicado o acordo com o clube francês. Apesar de "Zizou" ainda ser prioridade, a equipe de Paris já estaria observando outros nomes.

O chamado "Plano B" do PSG teria dois nomes: Pep Guardiola e Xavi Hernández. No entanto, as negociações seriam muito complicadas. Os dois espanhóis estão empregados e tirá-los do Manchester City e do Barcelona não deverá ser tarefa das mais simples.

O responsável por definir a contratação do técnico do PSG é o novo diretor de futebol Luís Campos. Pressionado para achar um substituto para Maurício Pochettino, ele também tem uma opção mais em conta. Christophe Galtier, do Nice. Porém, a ideia enfrenta alguma resistência, por ser um nome pouco conhecido para lidar com elenco com muitas estrelas.