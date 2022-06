Robert Lewandowski não quer seguir no Bayern de Munique - AFP

Publicado 20/06/2022 14:24

Rio - O Bayern de Munique promete fazer jogo duro para liberar Lewandowski nesta janela de transferências. Segundo entrevista do ex-presidente do clube, Uli Hoeness, ao canal "Sport1", os bávaros esperam contar com o atacante polonês na próxima temporada.



- Trabalhando intensamente na nova equipe. Se tudo o que me foi apresentado na semana passada sair, no próximo ano teremos uma equipe atraente com Lewandowski - revelou o ex-presidente do Bayern de Munique.



O Barcelona é o principal favorito para ter Lewandowski na próxima temporada. O jogador tem mais um ano de contrato com o Bayern de Munique e o clube espanhol prepara uma oferta para tirar o atacante da equipe.



Lewandowski, por sua vez, já revelou que deseja sair do Bayern de Munique e ir ao Barcelona. O clube espanhol já negocia com o jogador há mais de um mês, mas esbarra em questões financeiras para concretizar o acerto.