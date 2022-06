Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Marcos Braz, vice de futebol - Alexandre Vidal

Rio - Sonho antigo do Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, pode estar de casa nova em breve. Segundo o jornalista Thiago Fernandes, do portal "GOAL", o jogador, de 26 anos, foi oferecido à Fiorentina, da Itália, e pode deixar o Massa Bruta.

O defensor, inclusive, chegou a receber propostas de outras equipes do planeta ao longo dos últimos tempos. Em janeiro, o Tigres, do México, demonstrou interesse na contratação, oferecendo oito milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões, na cotação da época). No entanto, as negociações não avançaram. Léo Ortiz, inclusive, chegou a comentar sobre a possível transferência para o futebol mexicano.

"A gente sabe que é ano de Copa do Mundo, e eu tenho que estar jogando para poder mostrar meu trabalho. Então, fiquei muito feliz pela proposta, acho que é um grande clube, mas no momento eu achei que o melhor seria permanecer. A gente tem três jogadores em um nível muito alto, que são Thiago Silva, Marquinhos e Militão, mas tem uma quarta vaga em disputa. O Veríssimo infelizmente se lesionou, o Gabriel Magalhães crescendo e eu quero estar preparado para se essa oportunidade for dada a mim em algum momento", disse, em entrevista ao "Torcedores.com".

Léo Ortiz foi sondado pelo Flamengo no começo do ano. No entanto, a diretoria do Rubro-Negro acabou optando pela contratação de Fabrício Bruno, que, na época, era seu companheiro de equipe. O defensor custou R$ 15 milhões aos cofres do Clube da Gávea.

Na atual temporada, Léo Ortiz esteve em campo em 26 oportunidades, marcando um gol e dando duas assistências para seus companheiros. O defensor tem uma média de 87 minutos por partida.