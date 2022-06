Logo da ESPN Brasil - Reprodução

Logo da ESPN BrasilReprodução

Publicado 24/06/2022 15:44

Rio - O ex-árbitro e ex-presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Leonardo Gaciba está de emprego novo. Ele acertou com o grupo Disney e será comentarista da ESPN. A estreia do gaúcho será na próxima quinta-feira na partida entre Fortaleza e Estudiantes, pelas oitavas de final da Libertadores.

Leonardo Gaciba Lucas Figueiredo/CBF

"A expectativa é das melhores. Poder trabalhar em grandes jogos, de grandes competições, com grandes profissionais. trazendo para o telespectador um pouco dessa experiência acumulada durante os 33 anos que trabalho com arbitragem. Chego a uma equipe de um canal que gosta de debater, contribuir, opinar com isenção e qualidade. Esperamos somar e aprender, quer algo mais especial que isso?", disse Gaciba em entrevista ao portal "UOL".

O ex-presidente da comissão de arbitragem fará parte da equipe da emissora ao lado de Carlos Eugênio Simon e Renata Ruel. Gaciba foi eleito o melhor árbitro do país de 2005 a 2008. Após se aposentar, em 2009, ele virou comentarista de arbitragem da Globo e ficou na emissora por dez anos.

Em seguida, ele assumiu a presidência da Comissão de Arbitragem da CBF. Gaciba foi demitido do cargo em novembro de 2021, em meio a uma série de polêmicas envolvendo a arbitragem no Brasil e o uso do árbitro assistente de vídeo (VAR).