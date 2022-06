Andreas Pereira - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 29/06/2022 19:35

Rio - Se despedindo do Flamengo, o volante Andreas Pereira fará seu último jogo contra o Tolima, nesta quarta-feira (29). Após a partida, o jogador terá uma semana de férias em Londrina, e depois viajará para a Inglaterra, onde definirá seu futuro. Mesmo sabendo da possibilidade do empréstimo do belga para outro clube, o brasileiro Fred comentou sobre o retorno do jogador de 26 anos.

Fred, meio-campista do Manchester United PAUL ELLIS / AFP

"Infelizmente o Andreas teve um deslize, mas fora isso, fez uma grande temporada no Flamengo. É um grande jogador, está se consolidando de novo. Tenho certeza que será um grande reforço para nós", disse o brasileiro, em entrevista ao portal "S1Live".

Mesmo com o belga querendo permanecer no Flamengo, isto não deve acontecer. O Manchester United, inclusive, já começou a receber propostas pelo volante. O Fulham, também da Inglaterra, ofereceu 9 milhões de libras (cerca de R$ 56.5 milhões, na cotação atual) para contratar o atleta, além de 2 milhões de libras variáveis por bonificação.

Pelo Flamengo, Andreas Pereira entrou em campo em 52 oportunidades, marcando sete gols e dando três assistências para seus companheiros. O belga começou em alto nível pelo clube, sendo bastante elogiado pelos torcedores. No entanto, a falha na final da Copa Libertadores da América, contra o Palmeiras, fez com que a passagem do jogador fosse mais curta do que o esperado, já que a tendência era que o Rubro-Negro adquirisse, em definitivo, os direitos do volante.