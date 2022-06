Novo uniforme do PSG - Divulgação

Publicado 29/06/2022 17:54

Rio - Com participação de Neymar, o Paris Saint-Germain lançou o novo uniforme para a temporada 2022/2023. A camisa volta a receber a faixa centralizada na vertical, assim como em 2020/2021, mas na cor branca.

Outra novidade no uniforme que será usado pelas equipes de futebol masculino, feminino e handebol é o patrocinador principal. A Qatar Airways, que já estampou o manto do Barcelona, substituirá a ALL e ficará estampada no centro da camisa.

"O anúncio de um novo parceiro de camisa é um passo importante para o clube. Estamos muito satisfeito em ver a Qatar Airways fortalecendo seu compromisso com a família Paris Saint-Germain", disse Marc Armstrong, diretor de parcerias do Paris Saint-Germain.